Brezilyalı şarkıcı Vanessa Rios, cumartesi gecesi Brezilya'nın Recife kentinde bulunan özel bir hastaneye yaşamını yitirdi.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADE EDİYORDU

42 yaşında olan Rios, 'pulmoner sinovyal sarkom' adı verilen nadir ve agresif bir akciğer kanseri türüyle mücadele veriyordu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, son paylaşımını 30 Eylül'de ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafla yapmıştı.

Paylaşımına; "Hayatta sahip olduklarımız değil, hayatımızda kim olduğumuz önemlidir... Gerçekten önemli olan budur, aile varoluşun fırtınaları arasında bizi sabit tutan çapadır" notunu düşmüştü.

İKİ KEZ KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Ünlü şarkıcıya iki kez kanser teşhisi konuldu. İlki, altı yıldan uzun bir süre önce, bacaklarından birinde sarkom tespit edildiğindeydi. Eylül ayında sanatçı, "%100 iyileştiğini" duyurdu.

2023 yılında tekrar kansere yakalanan ünlü şarkıcı, bu kez akciğerleri etkileyen bir kanser türü olan "pulmoner sinovyal sarkom"a yakalandığını öğrendi. Ünlü şarkıcının vefatı sevenlerini yasa boğdu.