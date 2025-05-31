Akciğer nakli oldu! Sağlığına kavuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akciğer nakli oldu! Sağlığına kavuştu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve 4 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 41 yaşındaki kadın, başarılı bir akciğer nakli ile sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın söke ilçesinde yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi 41 yaşındaki Şehnaz Şenoğlu Kanat, akciğer rahatsızlığına yakalandı.

Son 6 yıldır ciddi solunum sıkıntısı yaşayan ve 4 yıldır makineye bağlı olarak yaşam savaşı veren Şehnaz'ın umutları geçtiğimiz ay gelen bir telefonla yeniden yeşerdi. Uzun yıllar boyunca nakil listesinde yer alan ve yaşadığı zorluklara rağmen umudunu hiç kaybetmeyen Şehnaz'a beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan uygun akciğer, Bilkent Şehir Hastanesi'nde uzman bir ekip tarafından başarıyla nakledildi. Operasyonun ardından solunum cihazından tamamen ayrılan Şehnaz, yıllar sonra ilk kez kendi nefesiyle yaşamaya başladı.

"SANKİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Yaklaşık 1500 gündür solunum cihazına bağlı olarak yaşamaya çalışırken, gerçekleşen organ nakli ile adeta yeniden doğduğunu belirten Şehnaz Şenoğlu Kanat bağışı yapan ve nakli gerçekleştiren herkese teşekkür ederek "Sanki yeniden doğmuş gibiyim. 4 yıl boyunca her gün nefes almak için mücadele ettim. Şimdi özgürce nefes alabiliyorum. Bu hayat bana ikinci kez verildi. Başta Prof. Dr. Erdal Yekeler olmak üzere emeği geçen tüm doktorlarıma, hemşirelerimize ve en önemlisi organ bağışında bulunarak bana yaşam şansı tanıyan o yüce gönüllü insanın ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Kendime söz verdim; bundan sonra bu nefesi sadece kendim için değil, başka hayatlara da umut olmak için kullanacağım" dedi.

Akciğer nakli oldu! Sağlığına kavuştu

Akciğer nakli oldu! Sağlığına kavuştu

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