Akciğer rahatsızlıklarına karşı şifa deposu. Kalp krizi tehlikesini önlüyor

İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de turşucu dükkânında çalışarak eğitimine katkı sağlayan İnanç Akkoç, bilhassa akciğer sorunu yaşayan vatandaşların doğal kozalak ürünlerine karşı yoğun bir talep gösterdiklerini anlattı. Kendisinin de çok yakın bir zamanda akciğer sönmesi hastalığına yakalandığını belirten 21 yaşındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi, ürünü kullandıktan kısa bir süre sonra şifa bulduğunu iletti.

“ŞU AN KENDİMİ ÇİVİ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Genel bir halsizlikle beraber sol kol uyuşması ve kalp krizi hisleri yaşadığını söyleyen Akkoç, “Doktorun tavsiyesi üzerine 25 gündür kozalak özlü ürünleri kullanmaya başladım ve şu an kendimi çivi gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“KOZALAK ÖZLÜ ÜRÜNLER HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜKENİYOR”

Doğal kozalak reçeli satıcısı İnanç Akkor, yaşadığı akciğer sönmesi rahatsızlığından sonra dükkânlarındaki ürünün niteliklerini daha iyi anladığını ve kendisiyle benzer sorunları yaşayanların kozalak ürünlerine karşı epey talep gösterdiğini aktararak, “Kozalak özlü ürünler hızlı bir şekilde tükeniyor” dedi.

“KOZALAK MACUNU SERT BİR YAPIDA OLDUĞU İÇİN İNSANLAR REÇELİNİ TÜKETİYOR”

Geçirdiği akciğer rahatsızlığı sonrası dükkânındaki kozalak reçelinin değerini daha iyi anladığını vurgulayan Akkoç ayrıca kozalak ürünlerinin hızlı bir şekilde tükendiğini de sözlerine ekledi. Reçeli sınırlı sayıda tedarik etmelerine hemen tükendiğini ifade eden genç, konuyla alakalı olarak sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Kozalak özü, kolaylıkla ulaşılabilen bir madde değil ve bir tatlandırıcı olmadan tüketilmesi de hayli zor. Reçelle veya pekmezle tüketmek daha cazip oluyor. İnsanlar kozalak macununun biraz sert yapıda olduğundan dolayı bunun reçelini tercih ediyor. Ben de 25 gündür kullanıyorum ve şu an kendimi çivi gibi hissediyorum. Geçenlerde koah hastası bir müşterimizin de dediğine göre, kozalak reçeli vücudunu epey rahatlatmış. Bir işletmeci olarak sattığımız ürünlerin insanlara fayda ettiğini gözlemlemek ve duymak bizi vicdanen de tatmin ediyor.”