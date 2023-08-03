Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Doğal gıdaların sağlık üzerindeki etkileri çok eski zamanlardan günümüze kadar sık sık kullanılıyor. Bazı besinler var ki vücutta birçok sağlık sorununa karşı etkili çözümler sunuyor. Keçiboynuzu bu besinler arasında bulunuyor. Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiye ettiği keçiboynuzu kürü akciğerleri tertemiz yapıyor, cinsel gücü artırıyor ve vücuda sayısız fayda sağlıyor.

Keçiboynuzu kürü enerjinin artmasını sağlıyor, bu sayede kendinizi yorgun, halsiz, bitkin hissettiğiniz anlarda yardımınıza koşuyor.

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin son bulmasını sağlıyor.

Aynı zamanda balgam söktürücü bir etki gösteriyor.

Bu etkileri sayesinde astım ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara da yardımcı olduğu söyleniyor.

Bağırsaklarda zararlı bakterilerin oluşumunu engelliyor.

Yüksek oranda kalsiyum içerdiği de bilindiğinden kemik sağlığına olumlu etkileri oluyor.

Özellikle ileri yaşlarda çok sık görülen kemik erimesi sürecinin gecikmesini ve yavaşlamasını sağlıyor.

Keçiboynuzu kürü, antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin kendisini onarma ve yenileme sürecini hızlandırıyor.

Bu özelliğiyle düzenli olarak kullanıldığında cilt sağlığını da desteklediği, özellikle yaşlanma belirtilerinin oluşumunu geciktirme etkisi olduğu söyleniyor.

Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Keçiboynuzu kürünün hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırdığı biliniyor.

Bunun yanı sıra erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırdığı söyleniyor.

Akciğerlerin temizlenmesinde de önemli etkileri olan keçiboynuzu kürü, akciğerlerde oluşabilen ödem probleminin de daha hızlı bir şekilde geçmesine desek oluyor.

CİĞERLERİ TEMİZLEYEN VE CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN KEÇİBOYNUZU TARİFİ:

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkanır. Küçük parçalara ayrılır. 2 bardak kaynayan suyun içine atın. 10 dakika kaynatın. Sabah ve akşam birer bardak için. Bir ay boyunca kullanılması gerekiyor…