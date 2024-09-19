Akdeniz 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı (19.09.2024)

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte oldu.

Kandilli Rasathanesi’ne göre 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 06.22 sıralarında Akdeniz Girit adası yakınlarında meydana geldi. Yerin 9.8 km altında depremin gerçekleştiği de aktarıldı.