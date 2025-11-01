Akdeniz ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygın olan kalıtsal bir kan hastalığı olan Akdeniz Anemisi (Talasemi Majör) ile yaşayan kişilerin yaşadığı uyku bozuklukları, yabancı bilim insanlarının dikkatini çekti. Hastalığın kronik doğası, yaşam boyu süren tedavisi ve fiziksel değişikliklerinin yol açtığı psikososyal yükün yanı sıra, uykusuzluğun arkasındaki biyolojik nedenler de araştırıldı.

Uluslararası uzmanlar, demir yüklenmesi ve kalp tutulumu gibi fiziksel faktörlerin uykusuzluk şiddetini artırdığını ifade etti.

Yapılan bilimsel çalışmalar, Talasemi Majör hastalarında genel popülasyona kıyasla kronik yorgunluk ve uykusuzluğun daha yaygın olduğunu gösterdi. Hatta bazı araştırmalar, hastaların %76,2'sinin kötü uyku kalitesine sahip olduğunu belirledi. Bu durumun sadece psikolojik etkilerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda demir metabolizması ve kalp sağlığıyla da bağlantılı olduğu saptandı.

DEMİR YÜKLENMESİ VE KALP TUTULUMU UYKUYU KAÇIRDI

Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalara göre, Talasemi Majör hastalarında uyku kalitesindeki bozulmanın arkasında yatan kritik fiziksel faktörler belirlendi.

Dr. Jason Ellis (Uyku Uzmanı, Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Üyesi, İngiltere) liderliğindeki bir grup uzman, kronik hastalıkların hastaların uyku kalitesini ciddi ölçüde etkilediğine dikkat çekmişti.

Talasemi hastaları özelinde yapılan güncel çalışmalar, yüksek ferritin (demir depolama proteini) düzeylerinin daha kötü öznel uyku kalitesi ve artan yorgunluk skorları ile pozitif yönde ilişkili olduğunu gösterdi.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sonuçlarına göre kalpteki tutulumun artmasıyla birlikte uykusuzluğun şiddetinin de arttığı bilimsel verilerle desteklendi. Bu bulgular, hastalığın kendisinden kaynaklanan organ hasarının doğrudan uyku düzenini bozabileceğine işaret etti.

Kanadalı pediatrik hematolog Dr. Jennifer M. Buchanan, Talasemi Majör hastalarında gece uyanmaları ve uykuyla ilişkili solunum bozuklukları alt skorlarının daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu tür solunum problemleri ve gece oksijen doygunluğundaki azalmanın, uyku kalitesini düşürdüğünü vurguladı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE CBT-I

Talasemi hastalarındaki uykusuzluk sorununun çözümü için yabancı uzmanlar, multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

İtalyan Nöroloji ve Uyku Tıbbı uzmanı Prof. Dr. Luigi Ferini-Strambi, kronik uykusuzluk için önerilen birinci basamak tedavinin Uykusuzluk için Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT-I) olduğunu belirtti.

Uzmanlar, Talasemi Majör hastalarında da anksiyete ve depresyon gibi psikolojik belirtilerin, uyku kalitesini belirlemede önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Dolayısıyla, duygusal sorunlara yönelik etkili psikoterapötik müdahalelerin ve CBT-I'ın bu hasta grubunda uykuyu iyileştirebileceği ileri sürüldü.

Uzmanlar, yüksek ferritin ve kalp tutulumu gibi biyolojik risk faktörleri göz önünde bulundurularak, temel hastalığın tedavisi olan demir şelasyon tedavisinin optimizasyonunun ve kalp sağlığının yakından takibinin uykusuzluk sorununu dolaylı yoldan azaltacağını kaydetti.