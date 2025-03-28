Antalyaspor - Alanyaspor 1-1

Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısında 1-1'lik beraberlik var. Maçın 22.dakikasında Alanyasporlu Cordova skoru 1-0'a getirirken Antalyaspor 43.dakikada Samudio ile beraberliği sağladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kale önünde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Vilhena'nın yerden pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cordova'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun kale önünden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1