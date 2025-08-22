Akdeniz Oyunları'nın geri sayım saati açıldı

Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde 20. kez düzenlenecek spor etkinliğinin heyecanını simgeleyen geri sayım saatinin açılışı yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, belediye binası önünde gerçekleştirilen törene, Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, Uluslararası Komite Başkanı Davide Tizzano ve Belediye Başkanı Piero Bitetti de katıldı.

Programda konuşan Ferrarese, bu anın Taranto 2026'nın mükemmelliğinin ve iş birliğinin bir kutlaması olacak resmi başlangıcına işaret ettiğini ifade etti.