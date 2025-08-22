Akdeniz Oyunları'nın geri sayım saati açıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Akdeniz Oyunları'nın geri sayım saati açıldı

İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları'nın başlamasına 365 gün kala "geri sayım saati" açıldı.

Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde 20. kez düzenlenecek spor etkinliğinin heyecanını simgeleyen geri sayım saatinin açılışı yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, belediye binası önünde gerçekleştirilen törene, Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, Uluslararası Komite Başkanı Davide Tizzano ve Belediye Başkanı Piero Bitetti de katıldı.

Programda konuşan Ferrarese, bu anın Taranto 2026'nın mükemmelliğinin ve iş birliğinin bir kutlaması olacak resmi başlangıcına işaret ettiğini ifade etti.

Son Haberler
Balıkesir'de korkutan deprem! (22 Ağustos 2025)
Balıkesir'de korkutan deprem! (22 Ağustos 2025)
Fındık üreticilerine 2 milyar 300 milyon TL ödenecek
Fındık üreticilerine 2 milyar 300 milyon TL ödenecek
Nene'den ilk sözler! Kadıköy atmosferine hayran kaldı: Çılgıncaydı
Nene'den ilk sözler! Kadıköy atmosferine hayran kaldı: Çılgıncaydı
Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!
Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!
Bozüyük’te şehir içi dolmuşlar denetlendi
Bozüyük’te şehir içi dolmuşlar denetlendi