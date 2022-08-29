29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akdeniz Üniversitesi 19 personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 08:47
Takip Et

Akdeniz Üniversitesi 19 personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 19 personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete’de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.” Denildi.

Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),

-Özgeçmiş,

-2 (iki) adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,

-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,

-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti,

-Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için) kadro başvuruları için yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden ulaşılabilir),

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,

-Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.