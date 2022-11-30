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Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak

Akdeniz Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:20
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Akdeniz Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi alacak

Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
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Akdeniz Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 5 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak açıklandı.

Kamu Personel Alım sitelerinde; Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; ''Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.'' denildi.
Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
-Özgeçmiş,
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,
-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge,
-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti
-Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için) kadro başvuruları için yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden ulaşılabilir),
-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,
-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
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