Akdeniz ve Ege peş peşe sallanmıştı... Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması

Akdeniz ve Ege'de son dönemlerde peş peşe deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların tetiklenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir analiz paylaştı.

Naci Görür açıklamasında Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması nedeniyle üstteki levhanın Ege kısmını sürekli gerdiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor."

NE OLMUŞTU?

Ege Denizi'nde 1 Şubat'ta 4,2 ile 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. AFAD, 2 Şubat sabahı da Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.