Akdeniz'de 235 yılı öncesine ışık tutan keşif

Antikitera batığı, 2021-2025 yılları arasında İsviçre Arkeoloji Okulu öncülüğünde ve Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın denetiminde yürütülen sualtı arkeoloji programının son dönemine tanıklık etti. 2024’te keşfedilen ve teknenin dış kaplamasını oluşturan üç hassas ahşap parça, teknik açıdan büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Akdeniz’de M.Ö. 4. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar kullanılan “shell first” yani önce dış kabuğun yapıldığı tekne inşa tekniğine işaret ettiğini belirtti. İlk analizlerde parçaların karaağaç ve meşeden yapıldığı ve yaklaşık 235 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Buluntular, teknenin yapısal özellikleri hakkında yeni sorular da doğurdu: Bu parçalar, teknenin üst bölümüne mi ait yoksa başka bir gemiye mi? Kesin yanıt detaylı incelemelerle verilecek.

Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı

Araştırma sürecinde dalışlar Hublot Xplorations tarafından sağlanan ileri teknoloji destekle güvenli şekilde gerçekleştirildi. Çalışmalara Yunan Sahil Güvenliği özel dalgıç birimi de katıldı. Program, İsviçre Cenevre Üniversitesi ve Yunan arkeolog-dalgıç ekiplerinin iş birliğiyle tamamlandı.

Toplu konut inşasından tarihi şehir çıktı

Projeye finansal ve teknik destek sağlayanlar arasında İsviçre saat üreticisi Hublot, Aikaterini Laskaridis Vakfı ve Nereus Research Vakfı yer aldı. Ayrıca COSMOTE 5G altyapısı ile iletişim desteği sağladı.

Kültür Bakanlığı ve Antikitera yerel yönetimlerinin de önemli katkılarıyla bu tarihi sualtı keşfi, Akdeniz tarihine yeni kapılar açıyor.