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Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:20
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Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 5.0 km olduğu açıklandı. 

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﻿Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
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