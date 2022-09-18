Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 5.0 km olduğu açıklandı.
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 5.0 km olduğu açıklandı.
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