﻿Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 78,1 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 239.73 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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