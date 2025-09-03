Akdeniz'de 7 düzensiz göçmen kayboldu

Düzensiz göç hareketlerinin yoğun olarak gözlendiği Orta Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha yaşandığı ortaya çıktı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, bir sivil toplum kuruluşunun "Aurora Sar" isimli teknesi, Akdeniz'i geçmeye çalışan 41 göçmeni kurtararak Lampedusa Adası'na getirdi.

Göçmenler, içinde bulundukları botta 7 kişinin daha olduğunu belirtti. Göçmenler, botun Libya'dan denize açıldığını, ilk gece 2 kişinin, ertesi gece de 5 kişinin denize düşerek kaybolduğunu ifade etti.

İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 2 Eylül'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 43 bin 580 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 544 olmuştu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, yılın başından eylül ayına kadar olan dönemde 816 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan göçmenlerden yardım çağrısı yapanları bu güzergahta Avrupa devletlerinin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, STK gemilerinin kurtarma operasyonu icra etmesini güçleştirecek bazı yasal düzenlemeleri nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmekte bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.