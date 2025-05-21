Akdeniz’de bu sahillere gece girenler yandı: Cezası 557 bin 212 TL!

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki yuvalama dönemi başladı.

Her yıl nisan sonu veya mayıs başında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren yavruların yuvalardan çıkıp denize ulaşmasıyla eylül sonuna kadar sürüyor. Türkiye’nin Akdeniz kıyıları, deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanlarını oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE 21 YUVALAMA KUMSALI

Türkiye’de en büyük yuvalama bölgeleri Antalya’da yer alıyor. Ekoloji Araştırmalar Derneği (EKAD), bu sezon 27’nci yılını kutlayacağı 30 kilometrelik Belek kumsalında çalışıyor; burası Türkiye ve Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı. Türkiye’de, 9’u Antalya’da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay’da toplam 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.

BU YIL CEZA MİKTARI 557 BİN 212 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki bu kumsallarda, mayıs-eylül arasındaki yuvalama ve yavru çıkış döneminde geceleri sahile giriş yasak. Ayrıca araç girişi, çadır kurma, kamp yapma, ateş veya mangal yakma gibi faaliyetler de tamamen yasak. Bu kuralları ihlal edenlere 2025’te 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacak.

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GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ TURİSTLERİN

Akdeniz’de bu yılın ilk caretta caretta yuvaları, EKAD’ın çalışma alanı Belek kumsalında oluştu. 2025’te 27’nci yılına giren EKAD ekibi, 5-6 Mayıs gecesi Belek’te ilk yuvaları tespit etti ve 3 yuvayı koruma altına aldı. Eylül sonuna kadar koruma altında olan bu kumsallar, gündüzleri yerli-yabancı turistlere açık, geceleri ise deniz kaplumbağalarına ait. Kumsallara giriş yasağı saat 20.00’de başlayıp sabah 08.00’e kadar sürüyor ve uyarı tabelalarıyla bilgilendirme yapılıyor.

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