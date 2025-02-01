Akdeniz'de deprem (1 Şubat 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.1 km altında gerçekleşti. Saat 08.31'de deprem oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 1, 2025
AKDENIZ https://t.co/8KbfBVBO1D
01.02.2025, 08:31:32 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.1 km#Kandilli
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 08.31'de olan deprem yerin 7 km altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:08:31:27 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:25.37889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0alYkfTOlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem sonrası herhangi bir aksalık ise yaşanmadı.