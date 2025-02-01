Akdeniz'de deprem (1 Şubat 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.1 km altında gerçekleşti. Saat 08.31'de deprem oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 08.31'de olan deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

Deprem sonrası herhangi bir aksalık ise yaşanmadı.