Akdeniz'de deprem (1 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de deprem (1 Şubat 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.1 km altında gerçekleşti. Saat 08.31'de deprem oldu.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 08.31'de olan deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

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Deprem sonrası herhangi bir aksalık ise yaşanmadı.

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