Akdeniz'de deprem (17 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de deprem (17 Kasım 2024)

Son dakika... Son dakika... Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 10.55 sıralarında 4 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 4.02 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)

Son Haberler
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi