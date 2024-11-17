Akdeniz'de deprem (17 Kasım 2024)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 10.55 sıralarında 4 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 4.02 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)