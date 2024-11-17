Akdeniz'de deprem (17 Kasım 2024)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 10.55 sıralarında 4 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 4.02 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-17
Saat:10:55:17 TSİ
Enlem:34.38972 N
Boylam:32.35111 E
Derinlik:4.02 km
Detay:https://t.co/xKwG5Tzlon@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Fay yok deprem var! Deprem uzmanlarından ardı ardına açıklama