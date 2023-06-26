Akdeniz’de deprem

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Akdeniz’de deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Girit Adası açıklarında saat 14.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

akdenizde-deprem-yenicag-2.jpg

Depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtildi.

akdenizde-deprem-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması Güncel
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi Güncel
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi Spor
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı Spor
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı
Evin bahçesine giren yılan yakalandı Güncel
Evin bahçesine giren yılan yakalandı
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe Güncel
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu Magazin
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu