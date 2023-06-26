Akdeniz’de deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Girit Adası açıklarında saat 14.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtildi.
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Girit Adası açıklarında saat 14.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtildi.