Akdeniz’de deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Girit Adası açıklarında saat 14.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtildi.