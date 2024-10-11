Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (11 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (11 Ekim 2024)

Son dakika... Son dakika... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 17.40 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklama göre, Akdeniz'de saat 17.40 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarındaki depremin 11.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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