Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (11 Ekim 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklama göre, Akdeniz'de saat 17.40 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin 11.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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