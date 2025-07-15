Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (15 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (15 Temmuz 2025)

Son dakika... Son dakika... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 09.52 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

akdenizde-deprem-yenicag.jpg

Şener Üşümezsoy 2 depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı. Herkes önlemini alsın diyerek uyardıŞener Üşümezsoy 2 depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı. Herkes önlemini alsın diyerek uyardı

Girit Adası açıklarındaki depremin 7.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son Haberler
CHP’li belediye başkanlarına yapılan hukuksuzlukları tek tek sıraladı: Vicdanları sızlatıyor
CHP’li belediye başkanlarına yapılan hukuksuzlukları tek tek sıraladı: Vicdanları sızlatıyor
Azealia Banks’ten Conor McGregor’a şok suçlama: Çıplak fotoğraf ve tehdit iddiası
Azealia Banks’ten Conor McGregor’a şok suçlama: Çıplak fotoğraf ve tehdit iddiası
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."
Fenerbahçe-PSG pazarlığında beklenmedik teklif: Takas masada
Fenerbahçe-PSG pazarlığında beklenmedik teklif: Takas masada
Bir kaşıkta gelen sağlık devrimi, erken yaşlanmaya kalkan oluyor! Kahvaltıdaki şifa deposunu bilim onayladı
Bir kaşıkta gelen sağlık devrimi, erken yaşlanmaya kalkan oluyor! Kahvaltıdaki şifa deposunu bilim onayladı