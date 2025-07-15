Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (15 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 09.52 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şener Üşümezsoy 2 depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı. Herkes önlemini alsın diyerek uyardı
Girit Adası açıklarındaki depremin 7.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 15, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/YHikANIyoa
15.07.2025, 09:52:42 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 7.6 km#Kandilli