Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (15 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 09.52 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şener Üşümezsoy 2 depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı. Herkes önlemini alsın diyerek uyardı

Girit Adası açıklarındaki depremin 7.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.