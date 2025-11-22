Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Mahallesi 4203 Sokak üzerinde kamyonet tipi bir araçla gelen 2 kişinin, çuvallar içindeki moloz ve inşaat atıklarını kaldırıma ve çöp konteynerinin yanına bıraktığı görüldü. O anlar duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ulaşmasının ardından, çevreye zarar veren ve araç trafiğini olumsuz etkileyen şahısların kimliklerinin tespit edildiği, haklarında idari işlem başlatılacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, benzer şekilde geçen haftalarda da tekstil hurdası ve eski giysi atıklarını gelişi güzel dökerek çevreyi kirleten kişilerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını hatırlatarak, çevreyi kirletenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.