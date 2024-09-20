Akdeniz'de peş peşe deprem. 20 Eylül 2024

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de peş peşe deprem. 20 Eylül 2024

Son dakika... Son dakika... Akdeniz'de 5 dakika arayla 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de saat 12.52 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 13.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta deprem ( 20 Eylül 2024)Kahramanmaraş'ta deprem ( 20 Eylül 2024)

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Akdeniz’deki ikinci deprem ise saat 12.57 sıralarında meydana geldi. Depremin 3.3 büyüklüğünde, derinliğinin ise 7.1 kilometre olduğu açıklandı.

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