Akdeniz'de peş peşe deprem. 20 Eylül 2024

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de saat 12.52 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 13.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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Akdeniz’deki ikinci deprem ise saat 12.57 sıralarında meydana geldi. Depremin 3.3 büyüklüğünde, derinliğinin ise 7.1 kilometre olduğu açıklandı.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2024
AKDENIZ https://t.co/CR4lCFvnXK
20.09.2024, 12:52:59 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 13.9 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2024
AKDENIZ https://t.co/IUkFJcMOzy
20.09.2024, 12:57:07 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.1 km#Kandilli