Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında deprem! (28 Temmuz 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 08.55 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2025
RODOS ADASI (AKDENIZ) https://t.co/vxhIEh0B5k
28.07.2025, 08:55:06 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
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