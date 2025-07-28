Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında deprem! (28 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında deprem! (28 Temmuz 2025)

Son dakika... Son dakika... Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 08.55 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 08.55 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 7.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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