Akdeniz’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akdeniz’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sakini vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir yaşam, nezih bir kent sunabilmek amacıyla belediyeye bağlı 65 mahallede 7/24 esasına göre temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir kent ve çevre için çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonuna doğru, kalabalık bir ekiple Gündoğdu Mahallesi'ne adeta çıkarma yaparak bölgede yol sulama ve yıkama, iş makineleri desteğiyle tonlarca moloz ve atığın toplanması, çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Diğer yandan okul, sağlık ocağı ve cami gibi halkın ortak kullandığı kamusal alanlara da özel önem veren çevre koruma ekipleri, bu kurumların civarında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, hazırladığı plan kapsamında ilçeye ihtiyaç duyan her mahallelerde kapsamlı temizlik çalışması yapacak.

Öte yandan, yoğun ve kapsamlı hizmete tanık olan Gündoğdu Mahallesi sakinleri, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Aslan'a ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Akdeniz’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Akdeniz’de temizlik çalışmaları devam ediyor

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