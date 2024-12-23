Akdeniz’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Daha temiz ve sağlıklı bir kent ve çevre için çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonuna doğru, kalabalık bir ekiple Gündoğdu Mahallesi'ne adeta çıkarma yaparak bölgede yol sulama ve yıkama, iş makineleri desteğiyle tonlarca moloz ve atığın toplanması, çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Diğer yandan okul, sağlık ocağı ve cami gibi halkın ortak kullandığı kamusal alanlara da özel önem veren çevre koruma ekipleri, bu kurumların civarında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, hazırladığı plan kapsamında ilçeye ihtiyaç duyan her mahallelerde kapsamlı temizlik çalışması yapacak.

Öte yandan, yoğun ve kapsamlı hizmete tanık olan Gündoğdu Mahallesi sakinleri, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Aslan'a ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.