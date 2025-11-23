Muratpaşa Belediyesi'nin “Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak” temasıyla 5'incisini bu yıl düzenleyeceği "+0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı 5-6 Aralık'ta yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, artan hava sıcaklıklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkati çekmek amacıyla ilkini 2021’de gerçekleştirdiği +0.5 Akdeniz’in Geleceği İklim Çalıştayı’nın 5’incisini 5–6 Aralık’ta toplayacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştayda, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan öncülüğünde Kreasyon Sunumu, Giyilebilir Sanat Performansı ve geleneksel dokuma tekniğine dayalı Cacala Atölyesi düzenleyecek.

"MODA ENDÜSTRİSİNİN YÜZEYDE PARLAYAN IŞILTISININ ARDINDA GÖRÜNMEYEN BİR ENERJİ DÖNGÜSÜ SAKLIDIR"

“Moda Endüstrisinin Gizli Bedeli” başlıklı 10 parçalık kreasyon sunumu, tekstil manipülasyon teknikleriyle hazırlanan tasarımlarda geleneği ve moderni harmanlayarak, tekstil modasının ardındaki görünmeyen emeği, enerjiyi ve dönüşümü simgesel biçimde yansıtacak.

Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan “Moda endüstrisinin yüzeyde parlayan ışıltısının ardında görünmeyen bir enerji döngüsü saklıdır” diyerek, her tasarımın tüketime dayalı sistemin görünmez maliyetlerini yeniden düşünmeye, dönüştürmeye ve yavaşlatmaya çağırdığını belirtti.

6R PRENSİBİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

Kreasyon çalışmaları ayrıca, tekstil sektöründe atığı azaltmayı hedefleyen 6R prensibini —Recycle (Geri Dönüştür), Reuse (Yeniden Kullan), Redesign/Upcycle (Yeniden Tasarla/İleri Dönüştür), Refuse (Reddet), Reduce (Azalt) ve Rot (Doğal Bozunum)— rehber olarak benimseyerek sürdürülebilir moda anlayışını öne çıkarıyor.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek “Düşük Enerjili Tasarımlar” başlıklı giyilebilir sanat performansı, enerjinin üretimden tüketime uzanan yolculuğuna alternatif bir bakış sunmayı hedefliyor. Moda Tasarımı ikinci sınıf öğrencilerinin sahneleyeceği performans, enerjinin dönüşümünü, yeniden kullanımını ve sürdürülebilirliğini sorgulayan yaratıcı bir tasarım pratiği olarak, modanın yalnızca estetik değil, aynı zamanda etik bir farkındalık alanı olduğunu vurgulayacak.

"CACALA ATÖLYESİ" DÜZENLENECEK

Etkinlikler arasında yer alan “Cacala Atölyesi”nde, makineleşmiş üretim anlayışının ötesine geçilerek, insan emeğinin ritmi ve ruhunu taşıyan geleneksel dokuma tekniği yeniden hayat bulacak. Aydoğan “Bu üretim döngüsünde her iplik bir nefes, her çözgü bir niyet, her atkı bir insan dokunuşu olacak el birliğiyle üreteceğiz” ifadesini kullandı.