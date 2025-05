Akdeniz'in hafızası sırrı sanatla çözülüyor

Sanat dünyasının dikkat çeken isimlerinden Guido Casaretto, yeni kişisel sergisi “Başıboşlar, Gergedanlar ve Yanlış Anlamalar Hakkında” ile tarih, kültür ve sanatı bir araya getirdi.

10 Mayıs 2025’te İstanbul’un prestijli sanat mekânlarından YUNT’ta açılacak sergi, 15 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek. Casaretto’nun Osmanlı-Venedik ticari ilişkilerinden esinlenerek şekillendirdiği bu sergi, sanatseverleri tarihsel bir diyalog ve sanatsal bir keşfe davet ediyor.

Serginin temelinde, Casaretto’nun Osmanlı sultanının Venedik doçesinden tek boynuzlu at talep ettiği tarihsel bir anekdot yatıyor. Sanatçı, bu olağandışı talebin peşine düşerek, tek boynuzlu at imgesinin kültürel ve mitolojik çağrışımlarını araştırıyor. Sergide, YUNT’un mekânına özel olarak tasarlanmış heykel kalıplarıyla üretilen bir çift at heykeli, ziyaretçileri bu üretim sürecinin bir parçası olmaya çağırıyor. Casaretto, antik dönemlerden günümüze uzanan atlı heykel geleneğini, tekrar, kopyalama ve çoğaltma gibi çağdaş sanat pratikleriyle yeniden yorumladı.

Sanat tarihçisi Agata Polizzi, sergi için kaleme aldığı metinde, Casaretto’nun eserlerini “duygusal arkeoloji” olarak tanımlıyor. Polizzi, sanatçının Doğu ile Batı arasındaki göçlerin bıraktığı izlere olan ilgisini, Casaretto’nun İtalyan ve Türk kökleriyle ilişkilendiriyor.

Polizzi, “Casaretto, kişisel belleğini Akdeniz halklarının kolektif hafızasıyla harmanlayarak, tarihsel anlatıları yeniden düşünmeye alan açıyor” dedi. Bu yaklaşım, sergiyi yalnızca bir sanat etkinliği olmaktan çıkarıp, kültürel bir diyalog platformuna dönüştürüyor.

Uluslararası sanat camiasından da sergiye övgüler geliyor. Londra merkezli sanat eleştirmeni ve küratör Rachel Spence, Casaretto’nun çalışmalarını “tarihsel katmanları çağdaş bir duyarlılıkla birleştiren nadir bir örnek” olarak değerlendirdi. Spence, “Casaretto’nun heykel pratiği, geçmişle bugünü birleştirirken, izleyiciyi tarihsel yanlış anlamaların karmaşıklığına dair düşünmeye itiyor,” yorumunda bulunuyor. Benzer şekilde, Venedik Bienali’nin önceki edisyonlarında küratörlük yapmış olan Francesco Bonami, serginin “Osmanlı-Venedik ilişkilerinin sanatsal bir yansıması olarak, Akdeniz’in çok katmanlı kimliğini vurguladığını” belirtti.

Serginin dikkat çeken unsurlarından biri, Casaretto’nun tarihsel araştırmalara dayalı yaklaşımı.

Sanatçı, Osmanlı arşivlerinde ve Venedik kaynaklarında yaptığı incelemelerle, tek boynuzlu at talebinin ardındaki kültürel ve politik dinamikleri çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda, serginin tarihsel bağlamını güçlendiren bir katkı sundu:

“Casaretto’nun çalışması, Osmanlı-Venedik ilişkilerinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda sembolik ve mitolojik bir boyutta da ele alınabileceğini gösteriyor. Tek boynuzlu at, bu iki kültür arasında bir yanlış anlama mıydı, yoksa bilinçli bir sembol mü? Bu sergi, bu soruyu sanat aracılığıyla yanıtlamaya çalışıyor.”

Casaretto’nun sergi için hazırladığı heykeller, yalnızca görsel bir deneyim sunmuyor; aynı zamanda izleyiciyi tarihsel bir sorgulamaya davet ediyor.

Sanatçı, at heykellerini üretirken kullandığı kalıplarla, seri üretim ve özgünlük arasındaki gerilimi de tartışmaya açıyor. Bu yaklaşım, çağdaş sanat dünyasında sıkça ele alınan otantisite ve kopyalama kavramlarına yeni bir perspektif getirdi.

New York Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Pepe Karmel, bu konuda şunları söyledi:

“Casaretto’nun heykel pratiği, endüstriyel üretim tekniklerini sanatsal bir bağlama yerleştirerek, modernitenin ve tarihin kesişim noktalarını sorguluyor.”

YUNT’un sanatsal direktörü Ayşe Umur, serginin mekâna özel tasarlanmış olmasının altını çizdi:

“Guido Casaretto’nun YUNT’un mimari dokusuyla kurduğu diyalog, sergiyi benzersiz kılıyor. Ziyaretçiler, hem sanatçının yaratım sürecine tanıklık ediyor hem de tarihin katmanları arasında bir yolculuğa çıkıyor.”

Umur, serginin, YUNT’un çağdaş sanatı tarihsel bir perspektifle buluşturma misyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

“Başıboşlar, Gergedanlar ve Yanlış Anlamalar Hakkında”, Casaretto’nun kişisel ve kolektif hafızayı birleştiren sanatsal pratiğini gözler önüne serdi.

Sergi, Osmanlı-Venedik ilişkilerinin tarihsel derinliklerinden, Akdeniz’in çok kültürlü mirasına uzanan bir köprü kuruyor. Sanat, tarih ve kültür meraklıları için kaçırılmaması gereken bu sergi, 10 Mayıs’tan itibaren YUNT’ta ziyaretçilerini bekledi.