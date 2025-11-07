Bugüne kadar merkez-kırsal ayrımı yapmadan farklı mahallelerde yüzlerce parkı baştan sona yenileyen, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun ve spor gruplarını yenileyip, zeminleri kauçukla kaplıyor, ayrıca çöp kovası, oturma grubu ve aydınlatma eksiklerini gideriyor. Ekiplerin son durağı ise sahil bölgesinde yer alan Karaduvar Mahallesi oldu.



KUM ZEMİN KAUÇUKLA DEĞİŞTİ, YENİ OYUN GRUPLARI YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler, Karaduvar Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinleri arasında ’Şehitlik Parkı’ olarak bilinen parkta kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Daha önce kum olan zemin, güçlü ve dayanıklı kauçukla kaplanarak çocuklar için daha güvenli hale getirildi. Parktaki salıncak, kaydırak gibi oyun grupları tamamen yenilendi; çevre düzenlemesi ve aydınlatma eksikleri de giderildi.



ROMANLAR PARKI DA YENİLENDİ

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi’nde bulunan Romanlar Parkında da zemin yenileme ve kauçuk kaplama çalışması gerçekleştirdi. Park ve yeşil alanlarda yapılan bu düzenlemelerin, ilçenin estetik görünümünü değiştirdiği ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunduğu ifade edildi.



"İHTİYAÇ DUYAN TÜM PARKLAR YENİLENECEK"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçedeki park ve yeşil alanların modern bir görünüme kavuşturulması için ekiplerin planlı bir şekilde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, hazırladığı planlama kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan ancak ihmal edilmiş park ve yeşil alanlarda tadilat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amacımız, ilçemizin yeşil alan varlığını koruyup artırmakla birlikte vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak. Akdeniz Belediyesi olarak gerek park yenilemeleri, gerek yol ve asfalt çalışmaları, gerekse çevre temizliği konularında hizmetlerimizi kesintisiz şekilde artırarak sürdürüyoruz."



VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan Karaduvar Mahallesi sakinleri, kısa süre önce de bazı parkların tamamen yenilendiğini hatırlatarak, hizmetlerinden dolayı Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile belediye ekiplerine teşekkür etti.