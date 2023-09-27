Akdeniz’in sıcak sularında muhteşem bir deneyim: Kıbris tatili

Hep hayalini kurduğunuz dinlenme hissini derinden yaşamak isterseniz Kıbrıs tatil yerleri tam size göredir. Aynı zamanda kültür turu ve farklı aktivitelere de uygun olan Kıbrıs tatili, mutlaka yaşamanız gereken deneyimlerle doludur.

Unutulmaz Bir Tatil Deneyimi için Neden Kıbrıs’ı Tercih Etmelisiniz?

Kıbrıs’ın tercih edilme sebeplerinden ilki, her tatil anlayışına uygun bir bölge olmasıdır. Örneğin ben sadece dinlenmek değil, çılgınca eğlenmek de isterim derseniz Kıbrıs, size hareketli bir gece hayatı sunar. Barlar, gece kulüpleri, casinolar ve diğer eğlence mekanlarının arasında aradığınız ambiyansı bulmanız mümkündür.

Tatili ve eğlencesiyle meşhur Kıbrıs, tarihi ve kültürüyle de dikkat çeker. Antik Roma kalıntılarından Bizans yapılarına, oradan Osmanlı eserlerine ve günümüze ulaşan binlerce yıllık kültürel mirasa sahiptir. Böylece Kıbrıs’ı bir kültür turu için de tercih etmeniz mümkündür. Üstelik bu turda yalnızca tarihi yapılara değil, doğal güzelliklere de rastlarsınız. Zengin tarihin ve ılıman iklimin bıraktığı leziz yemekleri tadarak bu tura gastronomi deneyimi de ekleyebilirsiniz. Siz de hemen uçak biletinizi alıp Kıbrıs’a gelerek tüm bu zevkleri yaşayabilirsiniz.

Geçmişten Günümüze Uzanan Tarihe Tanık Olabileceğiniz Kıbrıs’ta Gezilecek Yerler Nerelerdir?

Kıbrıs’ta tarihi kalıntılardan değerli yapılara, doğal güzelliklerden aktivite alanlarına kadar gezip görülmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Kıbrıs gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz bu noktalardan bazıları şunlardır:

Surlariçi: Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa, adını milat öncesi çağlarda şehri surlarla çeviren ve ona bugünkü şeklini veren Lefkos’tan alır. Bu surların içinde kalan Surlariçi bölgesinde turistik bir gezi yaparak tarihin izlerini görebilir ve sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.

Büyükhan: Yine Lefkoşa’da bulunan bir Osmanlı eseri olan Büyükhan, ilk Kıbrıs valisi Muzaffer Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Klasik Anadolu çarşı içi iş merkezi yapılarındandır.

Yine Lefkoşa’da bulunan bir Osmanlı eseri olan Büyükhan, ilk Kıbrıs valisi Muzaffer Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Klasik Anadolu çarşı içi iş merkezi yapılarındandır. Selimiye Camii: Yapımına Ayasofya Kilisesi olarak başlanmış, St. Sophia Katedrali şeklinde tamamlanmış bir yapıdır. Osmanlı döneminde camiye çevrilmiştir. Gotik formuyla Kıbrıs’ın en gösterişli ibadethanelerindendir.

Mavi Köşk: Dönemin şartlarına göre lüks yapısı, hiç durmadan akan şarap musluğu, gizli dehlizleri ve kasalarıyla ilgi çekici bir köşktür. Dağların zirvesinden bile görülemeyecek bir konuma inşa edilen köşkü ziyaret etmeniz önerilir.

St. Hilarion Kalesi: Kıbrıs tatili boyunca muazzam kalelerden yalnızca birini ziyaret etme şansınız olsa St. Hilarion’ı görmeniz gerektiği söylenir. Kale, Girne’nin panaromik görüntüsünü ve muhteşem gün batımı manzarasını sunar. Üstelik kendi görünümü de başlı başına etkileyicidir.

Kıbrıs tatili sırasında gezebileceğiniz daha birçok kilise, camii, müze ve ören yeri vardır. Barış Harekatının hatıralarını ve savaşın izlerini taşıyan bölgeleri de ziyaret edebilirsiniz. Böylece yavru vatanın tarihine daha yakından bakmış olursunuz.

Masmavi Denizi ile Keyifle Vakit Geçireceğiniz Kıbrıs Plajları Hangileridir?

Kıbrıs plajları, Akdeniz’in incileridir. Kıbrıs’ta halka açık veya ücretli birçok plaj bulunur. En özel plajlarında tadını çıkarmak için ise Setur’da listelenen Kıbrıs otellerinde konaklayabilirsiniz. Kıbrıs’ın en meşhur plajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Glapsides

Acapulco

Alagadi

Altınkum

Denizkızı

Mare Monte

Daha fazla hizmet ve eğlence almak isteyenlerin tercihi olan beach sıralamasının başında ise Camelot gelir. Escape ve Dianan da Kıbrıs’ın popüler beachleridir. Siz de bu plaj ve beachlere gelerek tatilin keyfine varabilirsiniz.

Hayalinizdeki Kıbrıs Tatili için Planlama Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kıbrıs’ta tatil yapmak için öncelikle takviminizi ayarlamalısınız. Kıbrıs’ın tadını çıkarmak adına kendiniz için en geniş zaman aralığını seçebilirsiniz. Vaktinizi ve enerjinizi verimli kullanmak için rotanızı önceden planlamanız da tavsiye edilir.

Unutulmaz bir Kıbrıs tatili için Setur’u tercih ederek en uygun otele yerleşebilirsiniz. Setur’un dönemlik kampanyalarını yakalayarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Saklı tutulan iptal ve iade hakkınız sayesinde özgürce planınızı değiştirirsiniz. Çünkü güzelse, güvense, tatilse Setur!