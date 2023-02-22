Akdiken bitkisi ağız kokularına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Akdiken bitkisinin faydaları dikkat çekti. Bu bitkinin uykusuzluğa iyi geleceğinin altı çizildi.

Akdiken diğer ismiyle geyikdikeni bitkisi; Ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonlar ve diş eti kanamalarına karşı engelleyici özelliğe sahip akdiken, bakteri ve mikrop oluşumunu yok engelleyerek ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.

AĞIZ KOKUSU (HALİTOZ) NEDENLERİ

Ağız kokusunun en yaygın sebebi kötü yönetilen ağız hijyenidir. Günlük olarak fırçalama, diş ipi kullanımı, rutin diş temizliği uygulanmadığında bakteriler ağzı istila ederek kontrolsüz bir biçimde çoğalmaya başlamaktadır. Bu durum yoğun ağız kokusuna, diş eti hastalıkları gibi ağız sağlığı sorunlarına yol açabilir. Ağız kokusunun diğer sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

-Ağız kuruluğu

-Reflü

-Bademcik taşları

-Diş eti hastalığı

-Diyabet

-Karaciğer ve böbrek hastalığı

NEREDE KULLANILIR?

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan şurup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.-

ZARARI VAR MI?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

