AKG Özel Güvenlik’ten büyük başarı!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Ülke genelinde merkezi sistemle 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen özel güvenlik sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklandı. Türkiye genelinde özel güvenlik eğitimi alanında önemli bir başarıya imza atan Aksaray Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şirketi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınav istatistik başarı sıralamasında Türkiye genelinde ilk 7 içerisinde yer alarak büyük takdir topladı.

Aksaray Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şirketi’nin sunduğu kaliteli eğitim, birebir atış eğitimi, güncel mevzuat bilgileri ve modern eğitim teknikleri sayesinde kursiyerler, Türkiye’nin dört bir yanındaki sınavlarda üst sıralarda yer alarak Aksaray’ın adını zirveye taşıyor.

Şirket bünyesinde yetiştirilen kursiyerlerin gösterdiği bu başarı, Aksaray’ın eğitim kalitesini ve disiplinli çalışma prensibini gözler önüne serdi. AKG Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel’in liderliğinde yürütülen eğitim programları ve başarıya dayalı ödüllendirme sistemi sayesinde kursiyerlerin motivasyonları da en üst düzeye çıkarıldı.

BAŞARILI KURSİYERLERE ALTIN VE BİLEZİK ÖDÜLÜ!

“Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir” anlayışıyla hareket eden şirket, kursiyerlerine yönelik teşvik amaçlı ödül sistemini kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan özel güvenlik sınavlarında kursiyerlerin yazılı sınav, atış ve silah sorularından oluşan seviye tespit puanı esas alınarak: 90 puan alan kursiyerlere çeyrek altın, 95 puan alanlara yarım altın,100 tam puan alanlara ise tam altın hediye ediliyor. Bu ödül sistemi, kursiyerler arasında yoğun bir motivasyon sağlarken, başarının ödüllendirilmesi anlayışını da pekiştiriyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınav istatistik duyuru çizelgesinde Türkiye genelinde 1. sırada yer alan kursiyere, şirket tarafından 10 gram 22 ayar bilezik hediye edilerek örnek bir ödüllendirme daha gerçekleştiriliyor.

Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin YÜCEL, “Bu başarılar plansız ve tesadüfi değildir. Her kursiyerimizle birebir ilgilenerek disiplinli bir eğitim süreci uyguluyoruz. Aksaray’ı Türkiye’ye örnek olacak bir eğitim markası haline getirmek en büyük hedefimizdir. Kursiyerlerimizin başarısında şüphesiz büyük emekleri olan tüm eğitmenlerimizi ve bizlere bu gururu yaşatan kursiyerimiz Mahmut KARDAŞ'ı tebrik ediyorum" dedi.

Elde edilen bu büyük başarı, hem kursiyerler hem de Aksaray halkı için bir gurur vesilesi olurken, Türkiye genelindeki özel güvenlik eğitim kurumlarına da örnek teşkil ediyor. Eğitimden başarıya, başarıdan ödüle uzanan bu sistemle Aksaray Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şirketi, sektörde öncü olma iddiasını güçlendiriyor.