"AKG’den Türkiye 4.’lüğü: Başarı Cemil Hocaya armağan edildi"

Aksaray / Metin Kurt

AKG Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel, yaptığı açıklamada, kurumun başarılarla anılmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Yücel, son olarak kurumun kursiyerlerinden Naci Balo’nun özel güvenlik sınavında elde ettiği derecenin tüm Aksaray için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 18 bin 549 adayın katıldığı özel güvenlik sınavında 91 puan alarak 4. sıraya yerleşen Naci Balo, hem başarı ödülü olarak çeyrek altın kazandı hem de AKG’nin eğitim kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Başkan Yücel, bu başarının yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ekip ruhu ve güçlü bir eğitim anlayışının sonucu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Kursiyerimiz Naci Balo’yu yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm özel güvenlik eğiticilerimize teşekkür ediyorum. Bu gururu geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz değerli hocamız **Cemil Dursuner’e armağan ediyorum. Onun anısı bizlere yol göstermeye devam edecek.”

AKG’NİN EĞİTİMDEKİ KARARLILIĞI

Yücel, AKG’nin yalnızca Aksaray’da değil, Türkiye genelinde özel güvenlik sektörünün en güvenilir eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Her geçen gün daha fazla kursiyerin başarıyla sınavlardan geçtiğini ve sektöre güçlü adımlarla katıldığını aktardı.

TOPLUMSAL KATKI VE VEFA ÖRNEĞİ

Kurumun yalnızca eğitim değil, aynı zamanda vefa duygusunu da ön planda tuttuğunu vurgulayan Yücel’in, başarıyı vefat eden eğitimci Cemil Dursuner’e ithaf etmesi, kamuoyunda da takdir topladı.

AKG, hem kaliteli eğitim anlayışı hem de insani değerleri ön planda tutan yaklaşımıyla Aksaray’ın ve Türkiye’nin özel güvenlik eğitiminde örnek kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.