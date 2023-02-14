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Akgünlük sakızı zayıflatır mı?

Akgünlük sakızının şaşırtan faydaları bulunuyor. İşte o faydalar ve Akgünlük sakızının nasıl kullanılacağının yanıtı…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 07:39
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Akgünlük sakızı ne işe yarar?

Akgünlük sakızı zayıflatır mı?
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Akgünlük, cilde olan, kansere olan ve daha birçok noktada kişiye olan faydalarıyla muazzam bir bitkidir. Bu bitkiyi aktarlardan edinebilirsiniz.

Mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici, öksürük giderici, saç hastalıklarını tedavi edici, astım ve romatizmal hastalıkları düzenleyici etkileri yer almaktadır. Ayrıca nörolojik hastalıkların tedavisinde de olumlu etki sağlar.

Akgünlük bitkisinden yapılan aynı zamanda birçok ürün vardır ve bu ürünler de biz fark etmesek bile günlük hayatta kullandığımız ve faydasından nasiplendiğimiz ürünlerdir. Akgünlük bitkisi yalnızca ürünlerde kullanılmaz aynı zamanda tütsü olarak da kullananlar var. Ürünlerde kullanılarak ya da direkt olarak tüketilerek akgünlükten fayda sağlanabilir. Peki akgünlük sakızının yararları nelerdir? İşte yanıtı

AKGÜNLÜK SAKIZININ YARARLARI NELERDİR?

-Dil tutulması için kekikler birlikte tüketilirse dilin açıldığı görülmektedir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketmek çok önemlidir.
-Ak günlük sakızının diğer bir özelliği ise ses kısıklığını tedavi etmesidir. Özellikle havuçla birlikte tüketildiği zaman faydası daha fazla artmaktadır.
-Bazı bulgulara göre kanserli hücrenin büyümesini önlediği görülmektedir.
-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede dışarıdan gelecek her türlü hastalığa karşı da korumaktadır.
-Öksürüğe en iyi gelen ve kısa sürede bitiren akgünlük sakızıdır. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman kısa sürede öksürüğü bitirir.
-Karaciğer ve akciğer dostudur ve sağlığını da korumaktadır.
-Yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.
-İyi bir iltihap kurutucu olduğu için özellikle iltihaplı romatizmaya da iyi gelmektedir.
-Ayrıca üst solunum solu rahatsızlıklarını önler ve balgam söktürücüdür.
-Özellikle akciğer olmak üzere birçok kanseri önleyici ve tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.
-Vücutta oluşan ödemin ve iltihabın vücuttan kısa sürede atılmasını da sağlamaktadır.
-Zihin açar ve unutkanlığı önlemektedir. Fakat kuru üzümle birlikte tüketilmelidir.
-Psikolojik problemlere ve strese karşı da ak günlük sakızının inanılmaz faydası bulunmaktadır. Ayrıca depresyon tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Özellikle midede oluşan ağrı ve sızının da dinmesini de sağlamaktadır.
-Huzursuz bacak sendromuna karşı da çok faydalı bir besindir.
-Ayrıca vücutta oluşan kireçlenmeye karşı da çok yardımcı olmaktadır.
-Düzenli olarak ak günlük sakızı çiğnemek zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Düzenli şekilde çiğnendiğinde kalori yaktırmaktadır.

Akgünlük bitkisi birçok şifalı etkisiyle doktorlar tarafından da önerilen bir bitkidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki o da şudur: hastalıkların tanısı doktorlar tarafından konulur ve tedavisi de doktorlar tarafından verilir. Yani akgünlük bitkisini bir "ilaç" niyetine kullanmak doğru değildir. Belli bir hastalık varsa bu hastalıkla mücadelede doktorun söylediğinden şaşmamalısınız ve akgünlük bitkisi de dahil olmak üzere tüm bitkileri doktorun önerdiği miktar kadar tüketmelisiniz.

AKGÜNLÜK NASIL KULLANILIR?

Günlük sakızını; ağıza atıp çiğneyerek veya dövüldükten sonra yutularak yahut günlük sakızı yakıp dumanı solunarak kullanılır. Bu şekilde şifaya kavuşulabilir.
Cilt bakımlarında da kullanılmaktadır.
Çay olarak da tercih edilmektedir.
Macun olarak da kullanılmaktadır.
Vücutta yaralara yakı olarak yapılır kullanılmaktadır.
Tütsü olarak tercih edilmektedir.
Sakız olarak çiğnenmektedir.

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