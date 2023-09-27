AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
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T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2022/685 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713) davası nedeniyle "Manisa ili, Akhisar ilçesi, Beyoba Mahallesi, Bozova mevkii 1176 parsel" sayılı taşınmaz hakkında TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|AHMET SEÇEN
MİRASÇILARI
|MEHMET OĞLU SATILMIŞ MİRASÇILARI
|Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri Kadastro tespitinde Mehmet oğlu Satılmış mirasçıları üzerine tescil edilmiş bulunan yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01897732