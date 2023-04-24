Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor

Manisa'nın Akhisar İlçesi Belediyesi öncülüğünde bu yıl 28 Nisan ile 7 Mayıs günleri arasında 4’üncüsü düzenlenecek ‘Akhisar Belediyesi Kitap ve Edebiyat Festivali’ ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Festivalde, deprem bölgesine destek amaçlı bağış kampanyaları da düzenlenecek.

Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor

ANKA'da yer alan haberde, Akhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 50 yayınevi ve 80 yazarın katılacağı Akhisar Belediyesi Kitap ve Edebiyat Festivali’ne, araştırmacı gazetecilerin ve yazarların yanı sıra, sanat dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Etkinlik, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi karşısındaki otopark alanında yapılacak.

Festivalin onur konuğu Nevzat Çelik’in yanı sıra Murat Ağırel, Timur Soykan, Mehmet Ali Çatal, Necdet Saraç, Ali Lidar, Sinan Akyüz, Mine Sota, Nehir Aydın Gökduman, Sinan Yağmur ve Dicle Keskinoğlu gibi birçok yazar imza günü için etkinlik alanında olacak.

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