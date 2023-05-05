‘Akhisar Çağlak Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

ANKA'da yer alan haberde, festivalin tanıtım toplantısına; Başkan Dutlulu’nun yanı sıra Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ve Akhisar Belediyesi Kültür Komisyonu üyeleri Fikret Türk, Ali Rıza Çelik, Sema Şenyaşa, İbrahim Emre Ursavaş, Burcu Alkın ile basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Dutlulu, festivalin çalışmalarına aylar öncesinden başladıklarını aktararak Akhisarlıların sosyal yaşamına katkı sunmak, kültürel-sosyal faaliyetleri artırmak ve Akhisar’ın tanıtımına katkı sağlamak adına bu festivali çok önemsediklerini belirtti.

FESTİVAL HARCAMALARININ YARISI SPONSORLAR İLE KARŞILANDI

Konser maliyetlerinin büyük bir kısmını sponsorlarla karşıladıklarını belirten Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

“Festival maliyetleri sponsor ve stant gelirleri ile sağlanacak. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz konserleri de bu şekilde sponsor destekleri ve stant gelirleriyle yapmıştık. Belediyemizin kasasından çok cüzi bir miktar para çıkmıştı. Bu sene de Akhisar tarihinde yapılan en iyi festivallerden birisini yine bu şekilde çok fazla bütçe harcamadan gerçekleştireceğiz. Gıda, tekstil, hediyelik eşya gibi kurulacak satış stantları ise 19 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arası açık olacak. Stant maliyetleri ise 7 bin ile 15 bin arasında değişiyor. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaat edebilir.”

KONSERLER ÜCRETSİZ OLACAK

Festival kapsamında düzenlenecek konserler ile de ilgili bilgi veren Başkan Dutlulu, “Bu sene bize gelen talepler doğrultusunda en iyi konserleri yapmaya çalıştık. Gençlere sorduk; en çok istedikleri sanatçıları getirdik. Konserlerimiz ücretsiz olacak. 22 Mayıs Pazartesi Teoman ile başlayacak konserlerimiz, 23 Mayıs Duman, 24 Mayıs Sefo, 25 Mayıs’ta Ziynet Sali ile devam edecek ve 26 Mayıs Cuma günü de Edis ile son bulacak” dedi.

EBRAR BEBEK UNUTULMADI

Akhisarlı SMA Hastası Ebrar bebek için de konser alanında bağış noktalarının olacağını söyleyen Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

”Ebrar bebek için desteklerimiz sürecek. Ebrar bebeğin bağış kampanyasını bu festival esnasında bitirmek istiyoruz. Bu festivali yapma konusunda ikilemde kaldık ama bizi motive eden Ebrar bebek oldu. Çünkü burada onlara bağış toplama yetkisi vereceğiz. Konsere gelecek olan vatandaşlarımızdan Ebrar bebek için destek bekliyoruz. Konser gelirleri ile Ebrar bebeğin hayatını kurtaracak olan ilacı alabileceğimize eminim.”

Gazetecilerin festival öncesi etkinlikler ile ilgili sorularına yanıt veren Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ise Çağlak Festivali öncesi 20-21 Mayıs’ta masa tenisi turnuvası, 20 ve 21 Mayıs’ta Gölette satranç turnuvası, 22 Mayıs’ta ise çağlak güreş alanında trap atışları olacağını açıkladı.

GÜREŞ MÜSABAKALARI 3 HAZİRAN’DA SELÇİKLİ’DE

Geleneksel güreşlerin 3 Haziran’da Selçikli Mahallesi’nde yapılacağını bildiren Başkan Yardımcısı Kayserili, “Bu yıl da birçok başpehlivanın katılacağı güreşlerimiz 3 Haziran’da Selçikli Mahallemizdeki güreş alanımızda yapılacaktır. Tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.