Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu

Akhisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 400 güreşçinin katılımıyla bu yıl 566'ncısı düzenlenen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanını Akhisarlı Süleyman Başar kazandı.

566. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri, Akhisar Belediyesi ev sahipliğinde Selçikli Mahallesi güreş sahasında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Güreşlere Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan,CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkan Vekili Şafak Akçalı, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Hasan Umutlu, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, eski Akhisar Belediye Başkanı Ahmet Dutlulu, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Umut Mütevellioğlu, yeniden güreş ağası seçilen iş insanı Hacı Serdar Sunma ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Final müsabakasında karşı karşıya gelen Akhisarlı pehlivanlar Feyzullah Aktürk ve Süleyman Başar arasındaki mücadeleyi, Süleyman Başar kazanarak başpehlivan ünvanını elde etti. Başpehlivanlıkta üçüncülüğü ise Nedim Gürel ve Menderes Saltık paylaştı.

Yaklaşık 400 güreşçinin katıldığı organizasyonda, pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları izlemek üzere sadece Akhisar ve Manisa’dan değil, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda güreşsever alana akın etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, asırlara meydan okuyan ata sporu yağlı güreşin ilçede yaşatılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Ata sporumuz güreşi Akhisar’da şanına yakışır şekilde sürdürmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Selçikli Mahallemize kazandırdığımız er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, tribünleri doldurarak bu kültürü sahiplenen ve yaşatan vatandaşlarımıza, organizasyon için hazırlıkları eksiksiz şekilde yapan belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.