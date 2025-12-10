Kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 ANK 344 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen 45 AIR 830 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Çalışkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.