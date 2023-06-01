AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

S.No MAHALLE TAŞINMAZ

NO MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) H.HİSSESİ SATILACAK YÜZÖLÇÜMÜ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU VE AÇIKLAMA TAH.BEDELİ

(TL) G.TEMİNAT

(TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 Medar Mah. 45030102371 Kızılgöller Tarla - 2967 10.000,00 Tam 9.400,00 İşgalli Taşınmaz kısmen yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselasyonu gerekmektedir. Taşınmazın 600,00 m2'lik kısmında İmar Barışı Kanunu kapsamında başvurusu bulunmaktadır. 18.800.000,00 1.880.000,00 14.06.2023 10:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhale, Paşa Mahallesi Mustafa Abut Caddesi No:88 -Akhisar/MANİSA adresindeki Maliye Hizmet Binası içerisinde bulunan Milli Emlak Müdürü Makam odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) Akhisar Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

5- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir

6- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü posta yoluyla ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) T.C. Kimlik Belgesi.

b) Türkiye 'de Kanuni İkametgah sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

e) Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazda istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.akhisar.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 414 19 21

29.05.2023