AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2023 / 00:01

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

YAPILDIĞINA DAİRİLAN

Dosya No: 2023/ 25 TEREKE

Kayalıoğlu Mah.Serdar Sk.No:11/ A Akhisar/MANİSA adresinde mukim 35500949634 TC.Kimlik Nollu NUSRET ATAN’IN terekesinin Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin, 20/03/2023 Tarih ve 2023/861 Esas , 2023/950 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.tasfiye işlemleri yukarda numarası yazılı dosyamızdan yapılmaktadır.Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.