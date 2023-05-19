Akhisar’da 19 Mayıs fener alayı ile kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Akhisar’da da coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlenecek.

Akhisar’da 19 Mayıs fener alayı ile kutlanacak

Sabah gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Akhisar sokakları fener alayı ile aydınlanacak. Fener alayı etkinliği saat 20.30'da meşaleler eşliğinde Atatürk Parkı’ndan başlayıp Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde sona erecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz" sözünü hatırlatarak, "Yüreği Atatürk ve Cumhuriyet sevgisiyle çarpan tüm halkımızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız için düzenleyeceğimiz fener alayına davet ediyorum. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin geleceği Türk gençliğini saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

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