Akhisar'da büyük uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
Akhisar'da büyük uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 07.00'de düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 20 adrese eş zamanlı olarak yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 112 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 79 kartuş, 200 sentetik ecza, 11 dikili kenevir bitkisi, 17.76 gram bonzai, 1.57 gram metamfetamin, uyuşturucu kesmeye yarayan bir makas ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bir aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

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