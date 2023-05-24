Akhisar'da Duman rüzgarı esti

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çağlak Festivali’nde Duman grubu sahne aldı.

Akhisar'da Duman rüzgarı esti

Akhisar Çağlak Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında sahne alan Duman, on binlerce kişi için en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesi sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Duman grubuna teşekkür ederek festivalin coşku ile sürdüğünü ve Akhisar Belediyesi olarak bu tarz organizasyonları büyüterek sürdüreceklerini belirtti.

Gruba, günün anısına zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim eden Başkan Dutlulu, Akhisarlı SMA hastası Ebrar Bebek için de destek istedi. s.jpg

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