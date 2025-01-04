Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Teknik takip sonucu Z.A. (34) isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 55.52 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 160 adet sentetik ecza hap, 24 adet 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Z.A. “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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