Akhisar’da zincirleme kaza. 2 ölü

Kaynak: İHA
Akhisar’da zincirleme kaza. 2 ölü
Akhisar’da zincirleme trafik kazası meydan geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir’den Akhisar istikametine seyir halinde olan Yılmaz Uçar idaresindeki otomobil, yağmurlu havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapması sonucu, aynı yöne giden iki otomobil ve bir otobüste kazaya dahil olmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi

İlk belirlemelere göre feci olayda iki kişi hayatını kaybederken, ölenlerden birisinin isminin Yılmaz Uçar (55) olduğu diğer kişi otomobilde yolcu bulunan eşi Sevcan Uçar (56) olduğu belirlendi.

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