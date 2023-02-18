Akhuşağacı bitkisi kepeklere iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı bitkisi saçları gürleştirdiği gibi kepekler gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulandı.

KEPEK NEDİR?

Kepek kaşıntı ve kafa derisi üzerinde deri dökülmesi ile birlikte görülen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Kepek, bulaşıcı değildir ve nadiren ciddi olmasına rağmen, utanç verici ve tedavi edildiğinde de ara ara tekrar edebilen bir durumdur. Ancak genellikle kontrol edilebilir durumdadır. Hafif vakalarda, hassas temizleme özelliği olan şampuanlarla saçı yıkamaktan dışında başka bir önlem almaya gerek duyulmayabilir. Daha inatçı vakalarda ise genellikle ilaçlı şampuanlardan yanıt alınabilir.

Kepeğin, gençler ve yetişkinlerde en sık görülen belirtisi, genellikle beyaz ve yağlı yapıdaki ölü derilerin omuzlarda pul pul dökülmesidir. Kış ve sonbahar aylarında ev içindeki hava sıcaklığı ile dışarıdaki hava sıcaklığı arasında farklar oluştuğu için cilt kurur, bu nedenle kepek sorunu da artabilir. Bu durum yaz süresince düzelebilir.

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yeti en bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 litre suya 10 gram yaprak konulup, 20 dakika kaynatılır. 1 saat demlenen çaydan, günde 3 veya 5 çay bardağı içilir. 15-20 gün boyunca sürekli kullanılmalıdır.