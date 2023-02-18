18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akhuşağacı bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı bitkisi romatizma ağrılarına gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğini vurguladı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:01
Takip Et

Akhuşağacı bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor

Akhuşağacı bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı bitkisi romatizma ağrılarına gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğinin altı çizildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Genellikle romatizmal hastalıklarda kas, sırt ve bel ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, sindirim sistemi şikayetleri, kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar görülür. Bunlara ek olarak romatizmal hastalıkların başlıca belirtileri şöyle sıralanır:

Nörolojik şikayetler

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Nefes darlığı

Hareket kısıtlılığı

Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

Cilt altında beze oluşumu

Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

Güçsüzlük

Gözlerde oluşan iltihaplanma

Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

Uzun süreli yüksek ateş

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
5
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
6
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
7
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Sağlıkçılar deprem bölgesinde yara sardı
﻿Sağlıkçılar deprem bölgesinde yara sardı
﻿Sağlıkçılar deprem bölgesinde yara sardı
﻿Cama yumruk attı öldü 
﻿Cama yumruk attı öldü 
﻿Cama yumruk attı öldü 
﻿Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştılar ellerini yüzlerine bulaştırdılar
﻿Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştılar ellerini yüzlerine bulaştırdılar
﻿Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştılar ellerini yüzlerine bulaştırdılar
﻿Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.