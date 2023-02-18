Akhuşağacı bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı bitkisi romatizma ağrılarına gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğinin altı çizildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Genellikle romatizmal hastalıklarda kas, sırt ve bel ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, sindirim sistemi şikayetleri, kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar görülür. Bunlara ek olarak romatizmal hastalıkların başlıca belirtileri şöyle sıralanır:

Nörolojik şikayetler

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Nefes darlığı

Hareket kısıtlılığı

Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

Cilt altında beze oluşumu

Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

Güçsüzlük

Gözlerde oluşan iltihaplanma

Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

Uzun süreli yüksek ateş