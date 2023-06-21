Müslümanların adak, akika ve şükür kurbanları nafile kurbanlar arasında yer alırken akika kurbanı kimlerin keseceği merak ediliyor. Peki, Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser?

Kurban ibadeti, vacip ve nafile olarak iki farklı şekilde yerine getirilmektedir. Maddi durumu belirtilen şartları sağlayan Müslümanların Kurban Bayramı’nda kurban kesmesi vaciptir. Bununla birlikte adak, akika, şükür kurbanları nafile kurbanlar arasındadır.

AKİKA NE DEMEK?

Arapçada, yeni doğan çocuğun başındaki saçlara akika denilmektedir. Akika kurbanının kesildiği gün çocuğun saçları tıraş edildiği için bu kurbana Akika kurbanı adı verilmiştir.

Yeni doğan erkek yahut kız çocuk için Allah’a şükretmek maksadı ile kesilen kurbana Akika kurbanı denilir.

Akika kurbanının adı, Arapçada yeni doğan çocuğun saçlarına akika denmesi ve kurbanın kesildiği gün çocuğun da saçlarının tıraş edilmesinden gelir.

Araplarda, İslamiyet’ten önce sadece erkek çocuk doğduğunda kesilen ve kurban kanının çocuğun alnına sürülmesi şeklinde bir âdet olan akika, İslamiyet ile birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından yeni doğan erkek ve kız çocuk için kesilen kurban olarak devam ettirilmiş ve çocuğun alnına kan sürülmesi âdeti kaldırılmıştır.

AKİKA KURBANINI KİMLER KESEBİLİR?

Akika Kurbanını kesmek doğan çocuğun babasının yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

Baba Akika kurbanını kendisi kesebileceği gibi bağış yolu ile de kestirebilir. Fakat çocuğun babası olmaması yahut babanın kurban kesecek maddi yeterliliğinin bulunmaması durumunda babanın vekâlet verdiği birisi yeni doğan çocuk için kurban kesebilir.