Süper Lig'de akılalmaz son: Samsunspor'dan mucize üçüncülük

Samsunspor sezonun son maçında, lig üçüncülüğünü son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

Sezonun son maçında Kayserispor ile sahasından karşılaşan Karadeniz ekibi sahadan 2-1 galip ayrılarak sezonu 3. sırada tamamladı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında Samsunspor, Holse ve Ntcham ile yakaladığı pozisyonlarda kaleci Onurcan Piri’yi geçemedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Samsunspor galibiyet golünü bulmak isterken, topu filelerinde buldu. 46. dakikada Cardoso’nun ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Nazon, Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, aradığı golü 90+5’te Soner Aydoğdu ile bularak eşitliği yakaladı. 90+8’de Muja ile bir gol daha bulan Samsunspor, maçı 2-1 kazandı.

Bu skorla puanını 60 yapan Samsunspor, sezonu 3. sırada tamamladı. Samasunspor, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.