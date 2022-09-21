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Akıl almaz sahtekârlık deşifre oldu

ABD'de savcılar 47 kişinin Covid salgını sırasında yapılan yardımları "yanlış beyanda bulunarak aldıkları" ve hedeflenenden farklı şekilde kullandıklarını tespit ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:02
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Akıl almaz sahtekârlık deşifre oldu

Akıl almaz sahtekârlık deşifre oldu
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ABD'de savcılar 47 kişinin Covid salgını sırasında yapılan yardımları "yanlış beyanda bulunarak aldıkları" ve hedeflenenden farklı şekilde kullandıklarını tespit ettiğini açıkladı.

BBCTürkçe'nin haberine göre; Hükümet tarafından çocuklara gıda yardımı yapılması için dağıtılan 250 milyon dolarlık yardımı "çaldıkları" iddia edilen 47 kişinin bu parayı mülk, araba ve lüks tüketim maddeleri satın almak için kullandıkları söyleniyor.

Minnesota eyaletindeki kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşu "Geleceğimizi Besliyoruz" ihtiyaç sahibi çocuklara gıda yardımı yapmak üzere hükümet yardımına başvurmuştu. Kuruluşun yöneticisi ve üyeleri hakkında, bu parayı farklı amaçlarla kullandıkları gerekçesiyle, "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

Kurucu Aimee Bock, parayı farklı amaçlarla kullandığına yönelik ifadeleri reddediyor.

"BU İDDİANAME SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Bock'un avukatı BBC'ye yaptığı açıklamada "Masumiyetimizi ilk günden bu yana koruyoruz. Bu iddianame sadece bir başlangıç" dese de FBI Direktörü Christopher Wray'e göre bu "korkunç sahtekârlık," bugüne kadar ortaya çıkarılamayan birçok dolancırılıktan sadece biri.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında şüphelilerin "hiç olmayan çocuklara hiç vermedikleri yemeklerin" fişlerini kestiği; bu fişleri de hazine bakanlığının dağıtmaya karar verdiği para yardımını almak için kullandığı belirtiliyor.

Pandeminin başlarında ABD Hazine Bakanlığı, kamuya ait olmaya restoranların kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşları aracılığıyla gıda yardımı dağıtması halinde para yardımı yapacağını açıklamıştı.

"Geleceğimizi Besliyoruz" adlı kuruluş da bu kararla aynı sıralarda kuruldu. Kurulduktan hemen sonra da bir günde binlerce çocuğa gıda yardımı yaptığını bildirdi ve fatura topladı. Anca adalet bakanlığı, bu faturaların sahte olduğunu; yardım dağıtılan çocukların isimlerinin de www.listofrandomnames.com (rastgele isimler listesi) adlı internet sitesinden alındığını söylüyor.

"DOLANDIRICILIK, EVRAKTA SAHTECİLİK, KARA PARA AKLAMA VE RÜŞVET SUÇLAMALARI"

Kuruluşun üyesi olarak gözüken 47 kişinin bu paralarla lüks araçlarla ABD, Kenya ve Türkiye'de özel mülkler satın aldığı; uluslararası seyahate çıktığı da adalet bakanlığının açıklamasında yer alıyor.

İddianameye göre şüpheliler dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanacak.

Mart ayında da adalet bakanlığı, toplamda 1.1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçu işleyen binin üzerinde şüpheliyi tespit ettiğini açıklamıştı.

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